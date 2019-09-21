Стрельбу из "Солнцепёка" и "Змея Горыныча" показали на видео

Телеканал "Звезда" показал видео стрельб тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепёк" и самоходных реактивных установок разминирования УР-77 "Метеорит" ("Змей Горыныч") в ходе учений "Центр-2019".

На кадрах можно посмотреть не только на стрельбу из комплексов, но и на последствия их применения.

ТОС-1 "Буратино" — это тяжёлая огнемётная система залпового огня калибра 220 мм на базе танка Т-72. Она предназначена для вывода из строя легкобронированной и автотехники, поджога и разрушения сооружений и зданий, уничтожения живой силы противника на открытой местности и в фортификационных сооружениях.

УР-77 "Метеорит" ("Змей Горыныч") — это самоходная реактивная установка разминирования, которая была создана для проделывания ходов в минных полях во время боя.