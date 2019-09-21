Двое подростков были ранены при стрельбе на стадионе в США

Полиция вынуждена была эвакуировать из общественного места всех людей, включая обе команды.

Два человека получили ранения в результате стрельбы во время футбольного матча между командами двух школ штата Филадельфия, США. Об этом сообщает 6ABC.

По данным телеканала, конфликт, который в итоге закончился стрельбой, завязался примерно в 20:00 (03:00 мск) между двумя мужчинами, в этот момент находившимися около автофургона. Полиция вынуждена была эвакуировать со стадиона всех людей, включая команды, два игрока которых — подростки 14 и 15 лет — получили ранения, не угрожающие жизни. Их забрала бригада скорой.

Стрелявшие также были доставлены с ранениями в больницы, сообщили телеканалу правоохранители. Числятся ли они задержанными, не сообщается.