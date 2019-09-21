Киев прокомментировал "давление Трампа на Зеленского"

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о том, что американский лидер Дональд Трамп не давил на президента Украины Владимира Зеленского в ходе телефонного разговора. Его цитирует Hromadske.

Пристайко рассказал, что знает, о чём говорили Трамп и Зеленский. Глава ведомства подчеркнул, что Зеленский имеет право оставить содержание разговора в тайне, а вот американские следователи могут получить эти данные от Трампа. Он добавил, что разговор был долгим, лидеры двух государств обсудили многие вопросы.

Пристайко также отметил, что Украину пытаются вовлечь в конфликт между республиканцами и демократами. По его мнению, Киев всегда "старался ценить помощь от обеих партий".

Ранее стало известно, что разведка США обеспокоена телефонным разговором между Трампом и Зеленским, состоявшимся в июле. В спецслужбе предположили, что украинский лидер мог пообещать помочь в расследовании против кандидата в президенты Джо Байдена. Трамп в свою очередь полагает, что его конкурент от Демпартии мог быть в сговоре с Киевом в ходе предыдущей кампании.