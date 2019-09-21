В Москве жители дома потребовали выселить онкобольных детей из съёмной квартиры

Проблема пребывания маленьких пациентов в столице в период лечения стоит особенно остро.

Жители одного из московских домов потребовали переселить онкобольных детей, живущих по соседству. Они получили жильё благодаря программе "Добрый дом" благотворительного фонда "Спаси жизнь". Об этом написала председатель фонда Юлия Ромейко в своём фейсбуке.

По словам Ромейко, местные жители "то начинают дотошно расспрашивать, какие у них сопутствующие заболевания, ...то приведут представителя управляющей компании, который требует, чтобы дети и их родители не ходили по подъезду после 19 часов".

Председатель фонда подчеркнула, что проблема пребывания больных детей в Москве в период лечения стоит особенно остро. Она сообщила, что детям необходимо не только лечение в федеральных клиниках, но и временная регистрация в тех медицинских учреждениях, где они состоят.

— А в идеале нужна социальная гостиница — спокойное пристанище, где никто не будет третировать матерей с больными детьми, грозить им выселением и требовать бесшумного существования, — резюмировала Ромейко.

В Сочи онкобольного мужчину выселили из временного жилья на улицу