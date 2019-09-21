Украина заявила о скором "новом поводе для радости" в отношениях с Россией

Странам уже удалось принять сложные решения и заплатить за них высокую цену, заявили в МИД Незалежной.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил в интервью изданию "Громадське", что Москва и Киев активно обсуждают очередной обмен заключёнными.

— Хочу вам сказать, что работа двигается очень активно. Я не буду ничего анонсировать, но надеюсь, что в ближайшее время у нас появится новый повод для радости, — поделился министр.

Пристайко отметил, что президент РФ Владимир Путин и глава Незалежной Владимир Зеленский лично ведут переговоры об обмене. Обсуждение носит деликатный характер, в связи с чем Зеленский не посвящает в детали западных партнёров, указал политик.

Министр добавил также, что странам уже удалось принять сложные решения и заплатить за них высокую цену. Пристайко объяснил, что речь идёт о выдаче Киевом Москве жителя Донбасса Владимира Цемаха, которого прокуратура Нидерландов считает свидетелем по делу о крушении малайзийского лайнера Boeing над Донбассом летом 2014 года.

3 сентября стало известно, что Киев передал Москве списки удерживаемых в РФ граждан Украины, чтобы начать переговоры по новому этапу обмена.

Предыдущий обмен заключёнными между двумя государствами по формуле "35 на 35" состоялся 7 сентября. В частности, помимо Цемаха Киев передал Москве главреда РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского, которого на Украине обвиняли в госизмене. Россия выдала Украине осуждённого за терроризм режиссёра Олега Сенцова, а также моряков, которые были задержаны в Керченском проливе в ноябре прошлого года за нарушение российской границы.