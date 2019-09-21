Под Екатеринбургом загорелся цех по производству кошачьего корма

Цех по производству кошачьего корма горит на площади 500 квадратных метров в Сысертском городском округе Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

— В посёлке Бобровском на площади 500 квадратных метров горит кровля одноэтажного цеха по производству кошачьего корма на улице Чернавской, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Тушение пожара осложнено отсутствием источников воды около горящего здания. Воду подвозят от реки Исети в трёх километрах от места инцидента.

С огнём борются 28 человек и 10 единиц техники.