Пушков напомнил Украине, что вес и роль России слишком велики

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Алексей Пушков. Фото © Станислав Красильников / ТАСС

Сенатор считает, что лишь в Киеве мечтают о "целостном механизме санкций" в виде отсутствия любых контактов с Москвой.

Российский сенатор Алексей Пушков в своём твиттере ответил на слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о деградации антироссийских санкций, указав, что это неизбежный процесс.

— Глава МИД Украины [Вадим] Пристайко констатировал "деградацию санкций" Запада. Она неизбежна, — написал сенатор.

По словам Пушкова, лишь в Киеве мечтают о "целостном механизме санкций" в виде отсутствия любых контактов с Москвой.

— Для ведущих стран Запада такая политика нереальна — вес и роль РФ слишком велики, — резюмировал он.

Заявление о санкциях против РФ Пристайко сделал 20 сентября в интервью украинским СМИ. По мнению главы дипведомства Незлежной, антироссийские ограничения "идеологически начинают разваливаться" из-за несогласованности действий лидеров стран Евросоюза.

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