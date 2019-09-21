Пушков напомнил Украине, что вес и роль России слишком велики

Сенатор считает, что лишь в Киеве мечтают о "целостном механизме санкций" в виде отсутствия любых контактов с Москвой.

Российский сенатор Алексей Пушков в своём твиттере ответил на слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о деградации антироссийских санкций, указав, что это неизбежный процесс.

— Глава МИД Украины [Вадим] Пристайко констатировал "деградацию санкций" Запада. Она неизбежна, — написал сенатор.

По словам Пушкова, лишь в Киеве мечтают о "целостном механизме санкций" в виде отсутствия любых контактов с Москвой.

— Для ведущих стран Запада такая политика нереальна — вес и роль РФ слишком велики, — резюмировал он.

Заявление о санкциях против РФ Пристайко сделал 20 сентября в интервью украинским СМИ. По мнению главы дипведомства Незлежной, антироссийские ограничения "идеологически начинают разваливаться" из-за несогласованности действий лидеров стран Евросоюза.