На Украине рассчитали стоимость транзита российского газа на пять лет

В украинской энергетической компании "Нафтогаз" рассчитали тарифы на транзит газа из России в Европу через ГТС страны на ближайшие пять лет в зависимости от объёма бронирования мощности. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

По расчётам компании, тариф на период 2020–2024 годов в случае бронирования 60 миллиардов кубических метров транзитных мощностей газотранспортной системы Украины составит 3,21 доллара за тысячу кубических метров на сто километров, а при бронировании 90 миллиардов кубических метров цена составит 2,56 доллара за тысячу кубических метров на сто километров.

Ранее стало известно, что власти Украины не исключают, что могут возобновить закупку газа в России.