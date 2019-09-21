В Москве и области объявили оранжевый уровень опасности из-за заморозков

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В Москве и области объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за заморозков. Это следует из прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра.

Погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба, — говорится в сообщении метеорологов.

Предупреждение действует с 01:00 по 07:00 22 сентября. Также из-за сильного ветра с 21:00 21 сентября объявлен жёлтый уровень опасности.

В воскресенье синоптики прогнозируют до 5–7 градусов тепла, облачное небо и дождь с мокрым снегом. Скорость ветра составит 7–12 метров в секунду с порывами до 17–22 метров.

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