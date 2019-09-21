Ракетный крейсер США прошёл через Тайваньский пролив

Предыдущий проход американского судна через пролив вызвал большое недовольство в Пекине.

Американский ракетный крейсер ВМС Antietam совершил проход через Тайваньский пролив в направлении Южно-Китайского моря. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на источник в Северном флоте США.

Отмечается, что Вашингтон подобным образом показывает стремление поддержать концепцию свободного Индо-Тихоокеанского региона. В последний раз судно американских ВМС проходило через Тайваньский пролив в конце августа. Это вызвало сильное недовольство в Пекине. Там призвали США соблюдать принцип одного Китая.

Собственная администрация действует на Тайвани с 1949 года. Китайские власти считают остров своей провинцией.

Ранее сообщалось, что США поставят Тайваню истребители F-16 на восемь миллиардов долларов.