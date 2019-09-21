СМИ: Трамп назвал действия США на Украине бессмысленными и раздражающими Россию

Американский президент Дональд Трамп считает, что действия США на Украине являются бессмысленными и раздражают Россию, с которой нужно иметь дружеские отношения. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на свой источник.

— Позиция президента заключается в том, что нам стоит признать тот факт, что Россия должна быть нашим другом, и кого вообще волнует Украина? — цитирует издание свой источник.

Также отмечается, что Трамп отказывается назначить конкретную дату встречи с Зеленским. Это может быть связано с требованием американского лидера провести на Украине разбирательства касательно бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына.

Напомним, ранее сообщалось, что разведка США обеспокоена телефонным разговором между Трампом и Зеленским, состоявшимся в июле. Предполагается, что украинский лидер мог пообещать помочь в расследовании против кандидата в президенты Джо Байдена. Трамп в свою очередь полагает, что его конкурент от Демпартии мог быть в сговоре с Киевом в ходе предыдущей кампании. Байден же потребовал от Трампа предоставить расшифровку разговора с Зеленским.