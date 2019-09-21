В ДНР заявили, что украинские силовики 23 раза за сутки нарушили режим перемирия

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Фото © Serhii Hudak / Ukrinform via ZUMA Wire / ТАСС

Вооружённые силы Украины за последние сутки 23 раза нарушили перемирие в Донбассе. Об этом журналистам рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Отмечается, что украинские силовики вели огонь из миномётов, гранатомётов, БМП и стрелкового оружия. Всего было применено 139 единиц боеприпасов.

Напомним, что новый режим перемирия вступил в силу 21 июля, однако был нарушен уже в течение первых суток.

Ранее в Раде призвали Украину "пойти на жертвы" ради мира в Донбассе.

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