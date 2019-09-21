Школьницу шесть раз отправляли домой из-за слишком короткой юбки

Британскую ученицу Либби Тейлор-Форд шесть раз отправили из школы домой из-за слишком короткой юбки. Об этом сообщает издание Wales Online.

14-летняя школьница носила юбку на три дюйма (около семи сантиметров. — Прим. Лайфа) выше колена. Одному из учителей-мужчин это не понравилось и он сказал Либби: "Я не хочу подниматься наверх и видеть, что ты ела на завтрак".

Мама девочки была разгневана жёсткими требованиями со стороны учебного заведения. Она заявила, что её Либби слишком худая, поэтому все юбки нужной длины сваливаются с девочки. Женщина решила купить дочери брюки, но администрация школы всё равно не пустила ученицу на занятия. По словам матери, учителям лучше было бы сосредоточиться на образовании детей, а не заглядывать им под одежду.

В свою очередь, в администрации школы отметили, что от родителей Либби официальных жалоб к ним не поступало.