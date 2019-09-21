В Рыбинске многодетную мать жестоко убили после вечеринки

35-летнюю мать троих детей нашли мёртвой под мостом в Рыбинске. Известно, что накануне женщина отдыхала в баре, но домой так и не вернулась.
По данным ярославского портала "Pro город", обнажённое тело молодой мамы, прикрытое курткой, утром нашёл её несовершеннолетний сын. После увиденного подростку потребовалась помощь психолога.
В Рыбинске женщина жила с матерью и тремя детьми. Её муж работал на севере, поэтому редко бывал дома.
— Она была замечательной мамой и прекрасной женой! — рассказала родственница убитой. — Детей никто не бросил, у них есть отец и самая замечательная в мире бабушка. Сейчас на нашу семью льётся много грязи, все подробности дела мы будем обсуждать, только когда закончится следствие.
Причина смерти многодетной матери пока не установлена, проводится проверка.
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