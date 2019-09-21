В Рыбинске многодетную мать жестоко убили после вечеринки

Тело выбросили под мост. По данным СМИ, хоронили женщину в закрытом гробу, так как лицо её было изуродовано.

35-летнюю мать троих детей нашли мёртвой под мостом в Рыбинске. Известно, что накануне женщина отдыхала в баре, но домой так и не вернулась.

По данным ярославского портала "Pro город", обнажённое тело молодой мамы, прикрытое курткой, утром нашёл её несовершеннолетний сын. После увиденного подростку потребовалась помощь психолога.

В Рыбинске женщина жила с матерью и тремя детьми. Её муж работал на севере, поэтому редко бывал дома.

— Она была замечательной мамой и прекрасной женой! — рассказала родственница убитой. — Детей никто не бросил, у них есть отец и самая замечательная в мире бабушка. Сейчас на нашу семью льётся много грязи, все подробности дела мы будем обсуждать, только когда закончится следствие.

Причина смерти многодетной матери пока не установлена, проводится проверка.