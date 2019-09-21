Российский лидер отметил многовековой дружественный союз между странами и выразил уверенность в дальнейшем результативном сотрудничестве.

Президент России Владимир Путин поздравил руководство Армении с Днём независимости страны, сообщение опубликовала пресс-служба Кремля.

— Владимир Путин направил поздравительные телеграммы президенту Республики Армения Армену Саркисяну и премьер-министру страны Николу Пашиняну по случаю национального праздника — Дня независимости, — говорится в сообщении.

Путин отметил многовековой союз между странами, основанный на дружбе и взаимоуважении.

— Владимир Путин выразил уверенность в дальнейшем развитии плодотворного российско-армянского сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах, а также расширении партнёрского взаимодействия в рамках евразийских интеграционных процессов в интересах братских народов двух стран, в русле обеспечения стабильности и безопасности в Закавказском регионе, — добавляет пресс-служба.

Накануне, 20 сентября, поздравления от президента РФ Владимира Путина также получили российские гимнастки, которые выиграли золотые медали на чемпионате мира в Баку. Российский лидер выразил надежду на дальнейшие победы спортсменок.