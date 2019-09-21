В Финляндии завели дело из-за волков из России

В Финляндии завели уголовное дело по факту нелегального ввоза волков из России, а также выращивания волкособов, что запрещено законом страны. Об этом сообщает портал Yle.

Правоохранители считают главной подозреваемой хозяйку фермы, на которой происходило скрещивание животных. Всего по делу проходит восемь человек. Им вменяется контрабанда животных и нарушение законов об охране природы.

В городе Ориматтила полицейские нашли двоих волков. Они были заперты в сауне у знакомой подозреваемой. В Карккиле обнаружили ещё одного волка, оказавшегося чистопородным североевропейским. В свою очередь, в общине Лоппи нашли 64 собаки и многих других животных, содержащихся в антисанитарных условиях. Предполагается, что правонарушения совершались в течение трёх лет: с июля 2016-го по январь 2019 года.

Напомним, запрет на вывод волкособов введён в Финляндии в июне этого года.