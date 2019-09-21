Плачущая кристаллами армянская девушка привела врачей в замешательство

По предварительным данным, девушка может страдать цистинозом — врождённым нарушением метаболизма аминокислот.

В Армении врачи зафиксировали необычное заболевание: у 22-летней девушки Сатеник Казарян вместо слёз из глаз падают кристаллы, сообщает телеканал "Мир 24".

Каждое утро из глаз Сатеник достают мелкие кристаллы. За день их может появиться около 30 штук. Девушка отмечает, что её жизнь превратилась в ад. За помощью Сатеник обратилась к офтальмологу и невропатологу, но, после того как врачи прописали капли и антибиотики, её состояние ухудшилось, и приём лекарств пришлось прекратить.

Заместитель министра здравоохранения страны Оганес Арутюнян заявил, что в ближайшем будущем будет проведён консилиум врачей, на котором медики обсудят причины появления кристаллов и назначат лечение.

Отмечается, что случай Сатеник не первый в мире: ранее похожие заболевания были зафиксированы у жителей Бразилии и Ливана. По предварительной информации, девушка может страдать цистинозом — врождённым нарушением метаболизма аминокислот, при котором в организме человека образуются кристаллы цистина.