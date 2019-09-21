В Рязанской области упал вертолётный беспилотник

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Фото © shutterstock

Летательный аппарат типа К2 принадлежит центру научно-технических услуг "Динамика".

В Рязанской области около населённого пункта Романцево упал вертолётный беспилотник, принадлежащий центру научно-технических услуг "Динамика", сообщает РИА "Новости".

— В 8:35 произошло падение беспилотного летательного аппарата без последующего возгорания, — сообщил источник агентству.

Сейчас выясняются все обстоятельства ЧП.

Напомним, 5 сентября в Саратовской области упал военный вертолёт Ми-8. Пострадало три человека, но они смогли эвакуироваться самостоятельно.

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