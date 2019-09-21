В Хабаровском крае эпично сгорела фура с фейерверками — видео

На трассе Комсомольск-на-Амуре — Хабаровск сгорел грузовой автомобиль, перевозивший фейерверки.

Как сообщают пользователи соцсетей, инцидент произошёл на 27-м километре трассы. Отмечается, что автомобиль загорелся во время движения. Что стало причиной этому, пока не известно. В ходе возгорания фейерверки начали взрываться.

В результате происшествия никто не пострадал. По словам водителя, фуру он взял в аренду у транспортной компании, чтобы доставить груз.