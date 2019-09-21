Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Новороссийскую епархию и совершил литургию в Геленджике.

Сегодня, 21 сентября, православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.

Рождество Пресвятой Богородицы является одним из 12 важнейших праздников для православных после Пасхи. В этот день родилась Дева Мария, которая затем стала матерью Иисуса Христа. 21 сентября в храмах совершаются торжественные молебны, а священнослужители одеваются в одежды голубого цвета, который является символом чистоты.

— В праздник Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Новороссийскую епархию. В Свято-Вознесенском кафедральном соборе города Геленджика Святейший Патриарх совершит Божественную литургию, — сообщается на официальном сайте патриархии.

Ещё одно важное событие в жизни Русской православной церкви произошло 15 сентября. Московский патриархат принял в свой состав Европейский русский экзархат со всеми желающими клириками и приходами.