В Белом доме подтвердили дату встречи Зеленского и Трампа

Ранее украинские СМИ со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщали, что встреча пройдёт 25 сентября.

Президенты Украины и США встретятся во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 25 сентября. Дату переговоров Владимира Зеленского и Дональда Трампа подтвердил представитель Белого дома.

По его данным, лидеры обсудят процесс урегулирования конфликта в Донбассе, выполнение минских соглашений, сотрудничество Украины и США в сферах энергетики и торговли.

Ранее в Киеве подтвердили, что 23–26 сентября Зеленский совершит рабочий визит в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Зеленский выступит с речью во время общих дебатов, примет участие в саммите по целям устойчивого развития и проведёт ряд двусторонних встреч.