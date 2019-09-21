СМИ: В Google заявили о создании самого мощного в мире суперкомпьютера

Американская корпорация Google заявила о создании самого мощного в мире квантового компьютера. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на научный доклад компании, на короткое время размещённый на сайте NASA, а впоследствии удалённый с него.

Отмечается, что новый суперкомпьютер способен выполнять расчёты за пределами возможностей всех ныне существующих машин. В частности, изобретение Google выполнило за три минуты и двадцать секунд тот же объём операций, на который самому мощному на 2019 год суперкомпьютеру Summit от компании IBM потребовалось бы около десяти тысяч лет.

— Насколько нам известно, этот эксперимент представляет собой первое вычисление, которое может быть выполнено исключительно на квантовом процессоре, — говорится в докладе.

Тем не менее проект Google пока способен одновременно выполнять только один технический расчёт. Однако разработчики называют своё изобретение "важным этапом пути к полномасштабному квантовому вычислительному процессу".