Усик готовится к бою в компании россиянина Ковалёва: Работаем вместе

Украинский боец Александр Усик опубликовал фото в "Инстаграме" с совместной тренировки с российским боксёром Сергеем Ковалёвым.
— Работаем вместе, — подписал украинец снимок.
Российский спортсмен также поделился постом о встрече с Усиком.
— Встреча уже по традиции стала попадать в кадр. Желаю тебе, брат, отлично подготовиться и удачного дебюта в супертяжёлом весе. В одном зале трудимся к своим предстоящим боям, — написал Ковалёв в соцсети.
Бой Усика против нидерландца Тайсона Понга в супертяжёлом весе пройдёт 12 октября.
Напомним, ранее украинский боксёр отказался от боя с россиянином Андреем Федосовым. Боец объяснил, что поединок свяжут с политикой и в итоге он вызовет только негативные эмоции.
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