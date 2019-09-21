Усик готовится к бою в компании россиянина Ковалёва: Работаем вместе

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Фото © Instagram/@usykaa

Поединок в супертяжёлом весе между украинцем и нидерландцем Тайсоном Понга пройдёт 12 октября.

Украинский боец Александр Усик опубликовал фото в "Инстаграме" с совместной тренировки с российским боксёром Сергеем Ковалёвым.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/usykaa/?hl=ru" target="_blank">@usykaa</a></p>

— Работаем вместе, — подписал украинец снимок.

Российский спортсмен также поделился постом о встрече с Усиком.

— Встреча уже по традиции стала попадать в кадр. Желаю тебе, брат, отлично подготовиться и удачного дебюта в супертяжёлом весе. В одном зале трудимся к своим предстоящим боям, — написал Ковалёв в соцсети.

Бой Усика против нидерландца Тайсона Понга в супертяжёлом весе пройдёт 12 октября.

Напомним, ранее украинский боксёр отказался от боя с россиянином Андреем Федосовым. Боец объяснил, что поединок свяжут с политикой и в итоге он вызовет только негативные эмоции.

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