Участники корейской группы BTS пойдут служить в армию

Корейские законы предполагают освобождение от воинской повинности только для олимпийских чемпионов и признанных классических музыкантов.

Участники популярной корейской поп-группы BTS не будут освобождены от службы в армии. Об этом сообщает NME со ссылкой на Министерство обороны страны.

Программа обязательной воинской обязанности в армии Кореи рассчитана на мужчин в возрасте от 18 лет. Начать службу при этом необходимо до 27 лет (28 лет по восточноазиатскому счёту возраста. — Прим. Лайфа). Таким образом, первым отдать долг стране должен пойти самый старший солист — Ким Сок Чин, известный также как Jin.

Согласно корейским законам, освобождение от службы полагается олимпийским чемпионам, а также классическим музыкантам, у которых есть награды. В случае отказа от прохождения службы призывнику грозит тюремное заключение. Не исключается, что музыканты могут пойти на альтернативную службу, программу которой намерено улучшить Минобороны страны. Ранее участники BTS неоднократно заявляли, что не намерены нарушать закон.

Корейский бой-бенд был сформирован в 2013 году. Мировую известность группа получила после второго студийного альбома Wings, выпущенного в октябре 2016 года. BTS первыми среди корейских исполнителей достигли седьмого места в знаменитом американском чарте Billboard 200. С момента дебюта группы было продано более пяти миллионов записей по всему миру.