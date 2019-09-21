Жители Кирова пожаловались на детсад, в котором еду "готовит сантехник"

В дошкольном учреждении не только ухудшилось меню в столовой, но и на калитке забора появился замок.

В Кирове родители пожаловались в трудовую инспекцию на то, что в детском саду еду воспитанникам якобы готовит сантехник. При этом заведующая учреждением объяснила, что он всего лишь занимался починкой оборудования.

По словам родителей, с приходом новой заведующей детским садом за год уволилось 20 человек, из-за этого чувствуется нехватка кадров.

— Нянечки работают за воспитателей, воспитатели в приказном порядке работают на несколько групп. 20 сентября закончилось терпение, произошло недопустимое в дошкольном образовательном учреждении: завтрак для детей готовил сантехник, — пожаловались Лайфу родители.

При этом заведующая детсадом всё отрицает и заявляет, что учреждение работает в штатном режиме — никто никого не увольнял, а нянечки воспитателями не работают. Она также объяснила появление на кухне рабочего — он только чинил конфорку и именно из соображений гигиены надел белый халат.

Также родители пожаловались на закрытую калитку. Но, по словам заведующей, это продиктовано мерами безопасности, так как через территорию детсада часто проходили посторонние люди, в том числе в нетрезвом состоянии. Ворота открываются утром и вечером, когда родители приводят и забирают своих детей.

Недавно произошла ещё одна скандальная история, связанная с детскими садами. В Башкирии волонтёры заявили, что двухлетнюю девочку-инвалида с деформированным лицом и сросшимися пальцами не взяли в дошкольное учреждение. Сейчас местная прокуратура проверяет данное сообщение.