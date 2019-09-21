Скабеева поставила на место украинскую журналистку за слова о "трупе России"

Телеведущая Ольга Скабеева в резкой форме осадила журналистку Янину Соколовскую в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" за слова о "трупе России".

В телепередаче обсуждалась тема газового контракта России и Украины, который истекает в конце года. Соколовская выразила мнение, что, после того как суд ограничил доступ "Газпрома" к трубопроводу OPAL, Москва пойдёт на любые условия Киева, чтобы сохранить обязательства перед Европой. Также украинка заявила, что Россия занимается "клянченьем".

— Пожалуйста, купите у нас газ, дайте нам транзит. А мы уже сейчас стоим и выжидаем. Мы ждём, пока ваш "труп" аккуратно проплывёт мимо нас, — сказала украинская журналистка.

Скабеева назвала слова Соколовской идиотизмом и подметила, что "главное, когда глумишься, не умереть от холода".

Ранее на Украине рассчитали стоимость транзита российского газа на пять лет.