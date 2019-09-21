Россиянки стали реже покупать духи, лак для ногтей и губную помаду

При этом четверть расходов на косметику и парфюмерию приходится на покупку средств для ухода за волосами.

В России продолжается снижение спроса на парфюмерные и косметические товары. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные компании GfK.

Согласно исследованию, с июля 2018 по июнь 2019 года продажи на рынке снизились на 2,1% в денежном выражении и 1,6% — в натуральном по сравнению с аналогичным периодом 2017–2018 годов. При этом оборот сетевых парфюмерных магазинов и дрогери упал на 7%.

В свою очередь, рост продаж косметики показали магазины-дискаунтеры. Их продажи увеличились на 17% в денежном и 11% в количественном выражении.

Также аналитики компании определили, что четверть расходов россиян на косметику и парфюмерию приходится на покупку средств для ухода за волосами. Объём продаж этой категории остался на прежнем уровне. На втором месте идут духи и другая парфюмерия — 15%. При этом продажи этой группы товаров сократились на 13%. Спрос на декоративную косметику (тушь для ресниц, губная помада) также упал. В частности, на 15% снизились продажи лака для ногтей.

Эксперты отмечают, что россияне стали больше интересоваться средствами по уходу за кожей. Так, например, объём продаж масок для лица увеличился на 33%.