Под Киевом в армию призвали пятилетнего мальчика

В документе "призывника" просят до 23 сентября явиться в сельсовет с документами и с одним из родителей.

В Киевской области военкомат призвал в армию пятилетнего ребёнка. На его имя даже пришла повестка, которую в "Фейсбуке" опубликовала его мать.

— Тот случай, когда no comments… Пришла повестка моему сыну, и всё бы ничего, но ему пять лет, — написала женщина.

Оказалось, всему виной — технический сбой: в списке населения год рождения мальчика был исправлен с 2013-го на 2003-й.

В сельсовете за ошибку извинились, но в подобных случаях предложили матери обращаться сначала по телефонам администрации.

— Так делают все, кто с уважением относится к чужой работе. Вы знаете, не ошибается тот, кто ничего не делает. За техническую ошибку просим прощения, — говорится в сообщении сельсовета в "Фейсбуке".