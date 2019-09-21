При взрыве на полигоне в Казахстане пострадало 10 военных

В Казахстане произошёл самопроизвольный взрыв фрагмента боеприпаса на полигоне в 60 километрах от города Арыса в ходе плановых подрывных работ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны страны.

— В результате десять специально подготовленных сапёров — военнослужащих по контракту — получили осколочные ранения. Данные военнослужащие госпитализированы в полевой госпиталь Министерства обороны Республики Казахстан, — говорится в сообщении.

В ведомстве выясняют обстоятельства и причины произошедшего.