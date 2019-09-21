МЧС предупредило москвичей о мокром снеге в воскресенье

Ведомство советует быть аккуратнее и обходить деревья и плохо закреплённые конструкции.

МЧС экстренно сообщает, что в воскресенье, 22 сентября, в Москве ожидается мокрый снег и сильный ветер.

— 22 сентября в течение суток местами в Москве ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Начиная с 4:00 до 9:00 утра — усиление ветра порывами 12–17 м/с, с 9:00 до 20:00 — с дальнейшим усилением ветра порывами 17–22 м/с, — говорится в сообщении ведомства.

МЧС напоминает пешеходам и автомобилистам быть внимательнее и стараться обходить деревья, рекламные щиты и плохо закреплённые конструкции.

Также в столице объявлен оранжевый уровень опасности из-за заморозков. В воскресенье синоптики прогнозируют до 5–7 градусов тепла.