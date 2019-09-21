В "Зените" рассказали, в каком матче Кокорин сможет сыграть за клуб

Нападающий Александр Кокорин может провести первый с октября 2018 года матч за петербургский "Зенит" на профессиональном уровне во время паузы на игры сборных в октябре или ноябре. Об этом в беседе с ТАСС рассказал генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.

— В товарищеских матчах нет никаких ограничений. У нас два окна — в октябре и ноябре. Сейчас думаем, с кем можно сыграть. Если Кокорин будет готов, почему не сыграть, — сказал Медведев.

При этом он отметил, что о полноценном возвращении футболиста пока говорить рано. Сейчас нападающий готовится по индивидуальному плану.

Напомним, ранее стало известно, что РФС не разрешил "Зениту" дозаявить Кокорина. Таким образом, футболист не сможет принять участия в официальных матчах до 2020 года. В последний раз нападающий надевал футболку сине-бело-голубых 7 октября 2018 года.