Тело россиянина и мёртвого питбуля нашли на популярном тайском курорте

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Фото © Pixabay

В ближайшие дни полицейские намерены допросить садовника, работавшего у мужчины.

На таиландском острове Самуи в провинции Сураттхани было найдено тело 51-летнего россиянина. Об этом сообщает издание Bangkok Post.

В пятницу вечером правоохранители обнаружили тело россиянина в кровати на первом этаже его дома. В комнате также лежал мёртвый питбуль. Предполагается, что смерть могла наступить около недели назад. Полицию вызвали соседи мужчины, почуяв неприятный запах из его дома.

Сотрудники органов правопорядка не обнаружили следов борьбы в помещении. Однако нашли следы употребления наркотических препаратов. По словам соседей, мужчина жил в доме один в течение уже десяти лет. Он не был замечен в конфликтах с кем-либо.

Тело россиянина будет направлено судмедэкспертам для проведения вскрытия. Собаку осмотрят ветеринары. В ближайшее время органы правопорядка планируют допросить садовника, который работал у мужчины.

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