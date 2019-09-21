В "Ленинграде" заявили, что продолжат петь нецензурные песни

Представитель Сергея Шнурова, а также гитарист группы "Ленинград" Дмитрий Гугучкин заявил, что музыкант продолжит исполнять песни с нецензурными выражениями, сообщает телеграм-канал "Подъём".
— Это же не первый случай, когда пишут заявления на нас. Но ещё не было ни разу, чтобы мы были признаны виновными. То есть наши юристы работают с этим. Не было пока прецедентов, чтоб нас признали нарушившими закон, поэтому мы по-прежнему будем петь песни, — сказал Гугучкин.
Напомним, ранее произошёл скандал из-за выступления Сергея Шнурова в Ростове-на-Дону. Чиновница Минкульта написала на музыканта заявление в полицию из-за нецензурных песен. Позже оказалось, что чиновница специально ходила на концерт "Ленинграда" в составе оперативной группы по запросу ГУ МВД России по Ростовской области.
Исполнителю может грозить грозить штраф до тысячи рублей или административный арест сроком на 15 суток.
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