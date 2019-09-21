Названы достопримечательности, которые чаще всего гуглили в 2019 году

Сразу три диснейленда возглавили рейтинг достопримечательностей, которые искали пользователи Google в 2019 году. Об этом сообщает портал Globehunters.

Два самых популярных парка развлечений находятся в США — Анахайм, штат Калифорния (было сделано 1,7 миллиона поисковых запросов в месяц) и Орландо, штат Флорида (1,14 миллиона), а один в Париже (1,2 миллиона).

Следом в списке самых искомых мест оказался дворец Тадж-Махал в Индии. 1,06 миллиона человек интересовались им. Чуть меньше у древнего города Мачу-Пикчу в Перу (1,05 миллиона). На шестом месте — Гранд-каньон в американском штате Аризона (884 тысячи поисковых запросов).

Также среди пользователей Google популярными оказались: самое высокое сооружение в мире — Бурдж-Халифа в ОАЭ, Эйфелева башня в Париже, национальный парк Йеллоустоун в штате Вайоминг, Ниагарский водопад, барселонский храм Святого Семейства и статуя Свободы.

В конце списка расположились римский храм Пантеон, собор Парижской Богоматери и Букингемский дворец.