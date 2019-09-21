В Кургане загорелся трансформатор на ТЭЦ

В Кургане загорелся трансформатор на территории ТЭЦ-1. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
— Возгорание трансформатора не повлияло на технологический процесс работы Курганской ТЭЦ, — говорится в сообщении.
Пожар был локализован в 18:13 по местному времени (16:13 по мск). Спустя три минуты его ликвидировали. Отмечается, что возгорание происходило на площади около 100 квадратных метров. В ликвидации ЧП принимали участие 39 человек и 11 единиц техники.
Причины и обстоятельства инцидента выясняются.
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