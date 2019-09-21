Куценко пожаловался на парковку в ЦУМе за 17 тысяч рублей

Российский актёр Гоша Куценко возмутился слишком дорогой стоимостью парковки в московском Центральном универсальном магазине. Соответствующий пост он опубликовал в "Инстаграме".

По словам артиста, 23 часа парковки в центре столицы обошлись для него в 17 400 рублей.

— Это суточная парковка в ЦУМе в центре столицы и, по странному стечению обстоятельств, среднестатистическая зарплата по России (при этом, по данным Росстата, средняя зарплата в России составляет около 47,6 тысячи рублей. — Прим. Лайфа), — подписал фотографию Куценко.

Отметим, что стоимость подземной парковки в ЦУМе равна 600 рублям в час в будние дни и 900 — в выходные.