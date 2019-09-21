Более 30 россиян пожаловались, что их отказались заселять в отель в Турции

Гостей заселили в апартаменты вместо оплаченной гостиницы, при этом ни гид, ни туроператор объяснений не дают.

Российские туристы пожаловались, что их не заселяют в отель в турецкой Аланье, который они ранее забронировали и оплатили через компанию "Библио-глобус".

— Нас девять человек приехало, мы друг друга не знаем, но с одного самолёта. Прилетели днём, пообедали, пришёл наш гид и говорит, что мест в отеле нет и нас переселяют в апартаменты. Мы начали говорить, что никуда не поедем. Гид психанул и сказал: "Живите где ходите, хоть на ресепшене, хоть на улице", — рассказали Лайфу туристы.

По словам россиян, предложенные им апартаменты расположены в 600–700 метрах от отеля, а все условия, в том числе и бесплатный шведский стол, находятся именно там. Также гостям мешает громкая музыка: апартаменты находятся прямо над диско-баром, где всю ночь продолжаются вечеринки.

Никто из представителей гостиницы на русском языке не говорит, а гид не даёт никаких внятных объяснений кроме того, что свободных номеров нет. При этом, по словам туристов, гостей из других стран заселяют без проблем.

— Звонили в консульство, сказали: "Сами разбирайтесь". В технической поддержке туристов тоже сказали: "Сами разбирайтесь". В поддержке "Библио-глобуса" сказали, что нашу проблему решают уже второй день, и так нам не перезвонили, — поделились путешественники.

Также туристы отмечают, что уже более 30 россиян не могут добиться своего оплаченного номера.

— Пенсионеров тоже не заселяют. Женщине вчера стало плохо из-за этого. Мы тоже уже устали, согласились на апартаменты, но ходим воюем за наши места, — добавили пострадавшие.

Похожая история произошла в июле этого года. Российских туристов, заселившихся в отель Club sunny world 5* в Аланье по системе "Фортуна" ждали далеко не пятизвёздочные апартаменты. В номерах не было постельного белья, полотенец и туалетных принадлежностей, временами отсутствовал свет. А некоторых гостей выселяли из номеров без их ведома.