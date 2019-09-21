Турция завершила подготовку к операции в Сирии

Турция закончила подготовительные мероприятия к возможной операции в Сирии. Об этом президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил на пресс-конференции перед вылетом на 74-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорк.

— В настоящее время регион практически полностью очищен от террористов ИГИЛ*. Теперь вы выдумали новую организацию под названием "Сирийские демократические силы" (СДС. — Прим. Лайфа). На деле же она ничем не отличается от СНС ("Силы народной самообороны". — Прим. Лайфа) и ДС (партия "Демократический союз". — Прим. Лайфа), — заявил Эрдоган.

Также турецкий лидер раскритиковал Штаты за поддержку коалиции СДС, куда, по его словам, входит ряд террористических организаций, связанных с курдскими формированиями.

В начале августа Турция договорилась с США об организации в Сирии центра совместных операций. 16 сентября Эрдоган заявил о готовности в течение двух недель начать операцию на северо-востоке Сирии, если совместно с США не будут приняты необходимые меры по созданию зоны безопасности.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.