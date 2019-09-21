Арменка из "Реальных пацанов" отказался от съёмок и собирается стать мэром

Актёр Армен Бежанян, известный по роли Арменки в комедийном сериале "Реальные пацаны", заявил, что отказался от съёмок в проекте из-за политических амбиций, сообщает портал Ura.ru.

Напомним, что 8 сентября Бежанян стал депутатом думы родного города — Осы. Получив 47,58% голосов избирателей, актёр задумался и о кресле главы Осинского городского округа.

— Конечно, я для себя не исключаю этого. Я вижу, что если человек плохо разбирается в экономике, юриспруденции, да даже элементарно не умеет консолидировать депутатов и исполнительную власть, то зачем нам такой глава? — заявил Бежанян.

Если во всей России новоиспечённый депутат известен прежде всего по роли в сериале, то в родном городе Бежаняна знают как директора ООО "Главное осинское лесное хозяйство", которое он возглавляет уже долгие годы.