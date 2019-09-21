Двое российских военных пострадали при нападении неизвестного в Таджикистане

Двое военнослужащих 201-й российской военной базы в Таджикистане получили ранения при нападении психически больного мужчины. Об этом РИА "Новости" сообщили в МВД страны.

Отмечается, что военные находились в городе Бохтар по личным делам. Там на них с ножом напал местный житель, который стоит на учёте в психиатрическом диспансере.

Как стало известно Лайфу, инцидент произошёл днём 20 сентября. Военнослужащие 1998 и 1999 года рождения находятся в больнице в удовлетворительном состоянии.