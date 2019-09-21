Стало известно, сколько российских туристов забирает из отелей шампуни

Две трети российских туристов забирает из отелей шампуни и гели для душа. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

Вариант ответа "да, если нравится, забираю" выбрали 65% респондентов. 12% признались в том, что делают это редко. Немногим более 22% опрошенных выразили недоумение — "а зачем их забирать?".

Несмотря на общепринятые неписаные правила, согласно которым гостям можно увозить маленькие бутылочки шампуня, геля, жидкого мыла и кондиционера, некоторые отели начинают бороться с этим. К примеру, в сети гостиниц Marriott средства гигиены из маленьких бутылочек будут переливать в большие ёмкости из перерабатываемого пластика с дозатором, которые уже будет запрещено выносить постояльцам.