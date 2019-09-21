Власти Башкирии объяснили ситуацию с девочкой-инвалидом, которую не взяли в сад

По их словам, семья находится под постоянным контролем и ей регулярно оказывается помощь.

Власти Башкирии изложили свою версию событий в ситуации с двухлетней девочкой-инвалидом, которую, как сообщалось, не приняли в детский сад. Местные чиновники говорят, что они предлагали семье определить малышку в ясли, но родители отказались.

— Никогда такого не было, чтобы мы не помогали. Насчёт садика тем более проблем не было. Мало того что лично глава сельского поселения говорил —давайте в садик, пожалуйста, какие проблемы? Говорит — пока не надо нам. Сами они никуда не обращались — ни в отдел образования, ни в электронную очередь не вставали. Это просто человек пиарится, извините за выражение, — рассказал Лайфу замглавы Администрации по социальным вопросам Илдар Газизов.

Глава сельского поселения Ринат Сафуганов также подтвердил, что появившаяся информация о том, что девочку отказались брать в садик, — ложь. Он отметил, что в местных дошкольных учреждениях много свободных мест.

— И для Софьи у нас даже не одно, а два места есть. Поэтому по любой просьбе родителей, даже устной, спокойно бы сделали за один день. Она под постоянным контролем, присмотром. Я в неделю три-четыре раза с ними вижусь, — сказал Сафуганов.

По его словам, матери девочки ежемесячно выплачивают пенсию по уходу за ребёнком в размере 23 600 рублей, а также сейчас Администрация сельского поселения решает вопрос с предоставлением нового жилья для семьи.

Напомним, ранее волонтёры сообщили, что двухлетнюю девочку-инвалида не взяли в садик из-за деформированного лица и сросшихся пальцев. Сотрудники детского учреждения якобы заявили, что она будет "пугать других детей". Также стало известно, что семья живёт в старом и ветхом доме, у неё не хватает денег на операцию малютке.

Позже региональный Минздрав сообщил, что двухлетнюю девочку планируют направить на операцию в Москву.