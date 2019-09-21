В Москве пропала юная абхазская теннисистка

В Москве пропала теннисистка из Абхазии Эрика Кварчия 2005 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики в "Фейсбуке".

Отмечается, что девочка прибыла в столичный аэропорт Внуково из Самары вечером 18 сентября. С тех пор место её нахождения не известно. По данным Госкомитета Абхазии по спорту, Эрика учится в самарской школе олимпийского резерва.

Ранее в соцсетях распространилась видеозапись, якобы сделанная камерами видеонаблюдения Внуково, на которой пропавшая обнимается с молодым человеком.