В Москве пропала юная абхазская теннисистка

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Фото © Facebook / Милиция Абхазии

В Москве пропала теннисистка из Абхазии Эрика Кварчия 2005 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики в "Фейсбуке".

Отмечается, что девочка прибыла в столичный аэропорт Внуково из Самары вечером 18 сентября. С тех пор место её нахождения не известно. По данным Госкомитета Абхазии по спорту, Эрика учится в самарской школе олимпийского резерва.

Ранее в соцсетях распространилась видеозапись, якобы сделанная камерами видеонаблюдения Внуково, на которой пропавшая обнимается с молодым человеком.

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