Автобус с российскими туристами перевернулся в Турции, есть раненые

0

Автобус, ехавший из Антальи в аэропорт, перевернулся в Турции. В результате пострадали 16 человек, 14 из них — граждане России. При этом четверо находятся в тяжёлом состоянии.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×