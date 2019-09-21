Лайф публикует видео из Турции, где перевернулся автобус с россиянами

В распоряжении Лайфа оказалось видео с места ДТП в Турции, где перевернулся автобус с российскими туристами.

В Генконсульстве РФ Лайфу рассказали, что всего в автобусе находилось 22 россиянина, из них 15 были госпитализированы, тяжелораненых среди них нет. Пока не известно, есть ли среди пострадавших дети. Семеро туристов после ДТП последовали далее в аэропорт.

Напомним, инцидент произошёл утром 21 сентября в турецкой Анталье. По данным местных СМИ, автобус перевернулся у посёлка Аксу.