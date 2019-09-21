Опубликовано видео задержания трёх сторонников ИГИЛ в Нижневартовске

113

Опубликовано видео задержания сотрудниками Росгвардии, ФСБ и Следственного комитета троих членов ячейки ИГИЛ* в Нижневартовске. Об этом сообщает телеканал "Звезда".

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе обыска у задержанных были изъяты экстремистская литература, символика и флаг террористической организации, наркотики в крупном размере, пистолет с патронами и боеприпасы.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×