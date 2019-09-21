Опубликовано видео задержания трёх сторонников ИГИЛ в Нижневартовске

Опубликовано видео задержания сотрудниками Росгвардии, ФСБ и Следственного комитета троих членов ячейки ИГИЛ* в Нижневартовске. Об этом сообщает телеканал "Звезда".
Напомним, ранее сообщалось, что в ходе обыска у задержанных были изъяты экстремистская литература, символика и флаг террористической организации, наркотики в крупном размере, пистолет с патронами и боеприпасы.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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