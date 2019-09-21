Названы цены на новые спецверсии Lada

В автомобилях изменятся обивка кресел, парктроник, задние колонки и диски. Продажи начнутся в первой половине октября.

Стали известны цены на новые лимитированные спецверсии #CLUB Lada Granta, Xray и Largus, сообщает "Российская газета".

На всех трёх моделях появятся задний парктроник, обогрев лобового стекла, датчики дождя и света, задние колонки и климат-контроль. Также снаружи автомобилей и внутри на креслах будут хештеги с надписью #CLUB.

Xray будет стоить от 712 900 рублей, Largus — от 692 900, а Granta — от 526 500.

Продажи новых спецверсий Lada начнутся с 7 по 13 октября.

Ранее АвтоВАЗ также назвал цены на новый автомобиль Lada Granta Active Sport, его цена будет начинаться от 629 900 рублей.