Подростка, спасавшего детей в лагере "Холдоми", наградили посмертно

В память о юных героях в Великом Новгороде прошёл турнир по дзюдо, на нём присутствовали родители погибших. Председатель Следственного комитета РФ выразил им слова соболезнования и поддержки.

В Великом Новгороде состоялся турнир по дзюдо, посвящённый памяти юных Героев Отечества. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин вручил медаль "Доблесть и отвага" родителям мальчика, погибшего при спасении детей в лагере "Холдоми", а также родителям юного жителя Карелии, который пытался спасти дедушку из горящей бани.

Напомним, в ночь с 22 на 23 июля в туристическом комплексе "Холдоми" в Хабаровском крае произошёл пожар в палаточном лагере. В момент возгорания там находилось 189 детей, в результате погибли четверо из них, в том числе и десятилетний Алексей Мартыненко. Мальчик помогал товарищам выбираться из горящих палаток и получил тяжёлые ожоги, от которых скончался в больнице.

Шестилетний Святослав Юшков из Карелии 30 августа пытался вытащить из горящей бани своего дедушку, но огонь перекинулся на ребёнка, мальчик получил страшные ожоги. Спустя десять дней маленький герой скончался в больнице.

В память о юных Героях Отечества и сотрудниках Следственного комитета, погибших при исполнении, проводятся восьмые Всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей до 15 лет на Кубок председателя СК России. На турнире почётными гостями стали родные и близкие погибших. На сайте Следственного комитета РФ сообщается, что им выразили слова поддержки и соболезнования.