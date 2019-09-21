В Москве курьер "Яндекс. Еды" спас ребёнка, чуть не выпавшего из окна

Курьер "Яндекс.Еды" Бахром Гуломкадиров спас подростка, который чуть не выпал из окна в Москве.

Инцидент произошёл 18 сентября. Парень шёл по городу и увидел 13-летнего мальчика, стоявшего в опасной близости к краю окна. Тогда Бахром поднялся на балкон, отволок подростка внутрь и тем самым спас ему жизнь.

При этом герою нужно было идти по делам, поэтому он уехал с места происшествия и о том, что происходило дальше, не знает. По его словам, рядом с мальчиком была его мама.

— Ребёнок был на втором этаже, и я поднялся туда. Зашёл внутрь через балкон. Родители ничего не сказали. Мама в шоке, наверное, была, — рассказал Лайфу Бахром.