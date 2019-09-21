В парке Горького стартовал Первый Московский экофестиваль

В субботу, 21 сентября, в парке Горького открылся Первый Московский экофестиваль. Для посетителей работают лектории и мастер-классы, также можно послушать выступление звёзд эстрады и понаблюдать за работой профессиональных водолазов по очистке дна и берегов Москвы-реки.
Фестиваль проходит в поддержку кампании "Сохраним лес", в которой принимают участие более трёх миллионов человек по всей стране. До конца осени планируется высадить 30 миллионов саженцев. Особое внимание уделяется восстановлению лесных массивов в регионах, которые пострадали от лесных пожаров этим летом. Акция приобрела общенациональный масштаб, к ней подключились известные певцы, артисты и спортсмены.
Экофестиваль начал работу в 13 часов. На площадках выступили Полина Гагарина, Ольга Бузова, Елена Темникова.
Посетители смогли измерить радиационный фон и качество воздуха, на площадке "Авиалесоохраны" можно было даже потушить небольшой пожар. Зрителям были представлены мастер-классы по росписи футболок, плетению экосумок и многие другие. Также работали фуд-корты, где можно было попробовать экологически чистые продукты, а для детей было предусмотрено много игр.
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