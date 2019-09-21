В парке Горького стартовал Первый Московский экофестиваль

На площадках были представлены мастер-классы и игры для детей, работали фуд-корты с экологически чистой едой и выступали звёзды эстрады.

В субботу, 21 сентября, в парке Горького открылся Первый Московский экофестиваль. Для посетителей работают лектории и мастер-классы, также можно послушать выступление звёзд эстрады и понаблюдать за работой профессиональных водолазов по очистке дна и берегов Москвы-реки.

Фестиваль проходит в поддержку кампании "Сохраним лес", в которой принимают участие более трёх миллионов человек по всей стране. До конца осени планируется высадить 30 миллионов саженцев. Особое внимание уделяется восстановлению лесных массивов в регионах, которые пострадали от лесных пожаров этим летом. Акция приобрела общенациональный масштаб, к ней подключились известные певцы, артисты и спортсмены.

Экофестиваль начал работу в 13 часов. На площадках выступили Полина Гагарина, Ольга Бузова, Елена Темникова.

Посетители смогли измерить радиационный фон и качество воздуха, на площадке "Авиалесоохраны" можно было даже потушить небольшой пожар. Зрителям были представлены мастер-классы по росписи футболок, плетению экосумок и многие другие. Также работали фуд-корты, где можно было попробовать экологически чистые продукты, а для детей было предусмотрено много игр.